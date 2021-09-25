«Укрзалізниця» змінює маршрут руху поїздів через виникле провалля на Буковині

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«Укрзалізниця» вирішила змінити маршрут руху поїздів через виникле провалля під рейками на перегоні Новоселиця — Мамалига у Чернівецькій області.

Про це пише УЗ у своєму Facebook.

У компанії заявили, що ситуація «залишається складною та потребує комплексного рішення». Через це було змінено рух поїзда «Чернігів — Чернівці».

«Тому ухвалено рішення про те, що вищевказаний поїзд курсуватиме обʼїзним шляхом — через Тернопіль та Заліщики. Через це з маршруту виключені зупинки на станціях: Новоселиця, Ларга, Камʼянець-Подільський та Дунаївці», — розповіли в УЗ.

Також буде організовано окремий поїзд «Ларга — Чернігів». Ті, хто мають квитки зі станцій, де обмежено рух, зможуть здати їх та повернути повну суму.