У Польщі звільнили з посади двох поліцейських, яких обвинувачують у вбивстві українця

Новини

Facebook / Polska Policja

Двох поліцейських у польському місті Вроцлав звільнили з посади. Їх підозрюють у вбивстві українця.

Про це йдеться у повідомленні поліції Нижньосілезького воєводства.

Там зазначили, що відповідне рішення ухвалив комендант поліції. У нього з’явилися сумніви, що офіцер поліції відповідає вимогам закону про поліцію, а також він вважає, що правоохоронець порушив свій обов’язок, не відреагувавши на застосування іншими поліцейськими примусових заходів.

Раніше було також звільнено ще одного поліцейського. Загалом дисциплінарне провадження через вбивство українця стосується п’ятьох правоохоронців. Наразі триває процедура звільнення ще одного поліцейського. Також ще двох відсторонили від служби.