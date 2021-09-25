У Польщі звільнили з посади двох поліцейських, яких обвинувачують у вбивстві українця
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Polska Policja
Двох поліцейських у польському місті Вроцлав звільнили з посади. Їх підозрюють у вбивстві українця.
Про це йдеться у повідомленні поліції Нижньосілезького воєводства.
Там зазначили, що відповідне рішення ухвалив комендант поліції. У нього з’явилися сумніви, що офіцер поліції відповідає вимогам закону про поліцію, а також він вважає, що правоохоронець порушив свій обов’язок, не відреагувавши на застосування іншими поліцейськими примусових заходів.
Раніше було також звільнено ще одного поліцейського. Загалом дисциплінарне провадження через вбивство українця стосується п’ятьох правоохоронців. Наразі триває процедура звільнення ще одного поліцейського. Також ще двох відсторонили від служби.
- Ідеться про подію, яка сталася 30 липня 2021 року. Тоді уродженець Немирова Вінницької області Дмитро Никифоренко ввечері повертався додому міським автобусом. За словами правоохоронців, він був у стані алкогольного спʼяніння — вони виявили 1,5 проміле алкоголю в його крові. Водій автобуса, який помітив неадекватну поведінку українця (той нібито бився головою у вікно), висадив його на одній із зупинок і викликав рятувальників, а ті згодом — поліцію. Там хлопець начебто почав опиратися правоохоронцям, однак цього на відеореєстраторі немає. Крім того, поліція вимкнула нагрудні камери після того, як затримала хлопця.
- Дані відеомоніторингу зʼявилися вже після того, як українця перевезли до витверезника. На записах видно, що затриманий був скутий кайданками, а на його обличчі були характерні сліди від застосування перцевого газу. За даними Gazeta Wyborcza, до українця застосовували надмірну фізичну силу: удари поліцейськими кийками, кулаками й ногами, придушення ногами на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Коли хлопець перестав подавати ознаки життя, поліцейські та лікарка в медзакладі намагалися реанімувати його, але безрезультатно.