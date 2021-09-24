У Росії пʼятьох «свідків Єгови» засудили до увʼязнення

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Суд у російському Волгограді засудив п’ятьох мешканців міста до увʼязнення за участь у діяльності релігійної організації «Свідки Єгови», яка заборонена у країні з 2017 року.

Про це повідомляє BBC.

Сімох «свідків Єгови» затримали у Волгограді ще в середині травня 2019 року — про це повідомлялося на сайті самої організації. Рішенням Верховного суду Росії її діяльність організації заборонена на території РФ з квітня 2017 року.

Найстаршому затриманому тоді був 81 рік, а наймолодшому — 36, вони уникнули кримінального переслідування. Під суд пішли п’ятеро: Валерій Рогозін, Сергій Мельник, Ігор Єгозарян, В’ячеслав Осипов і Денис Пересунько.

Усіх затриманих звинуватили в тому, що вони нібито були «старійшинами» і фактично керували діяльністю общини «Свідки Єгови» у Тракторозаводському районі Волгограда.

«Старійшин» визнали винними у вербовці нових членів до організації, пропаганді забороненого релігійного вчення, закликах до відмови від медичних втручань (зокрема екстрених) і «невизнанню державних органів та органів місцевої влади», а також у розповсюдженні релігійної літератури. Усе це, за версією слідства, відбувалося вже після визнання організації незаконною.

Трьох чоловіків — Осипова, Рогозіна та Пересунька — звинуватили також у фінансуванні екстремістської діяльності. Суд заявив, що на зборах єговістів під виглядом добровільних пожертв вели збір грошей на забезпечення роботи як місцевої громади, так і федеральної організації. Слідчі визначили, що загалом з липня 2017 року до травня 2019-го вони зібрали понад 140 тисяч рублів (приблизно 51 тисячу гривень).

Сторона звинувачення запросила для всіх п’ятьох від семи до дев’яти років обмеження волі. Зрештою чоловіків засудили до строків від шести до шести з половиною років колонії загального режиму.

Підсудні не визнали провини, вони стверджують, що «віру заборонити не можна».