У Нідерландах 12-річний хлопчик через суд домігся права на вакцинацію. Він хотів відвідувати бабусю, яка помирає

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

У Нідерландах 12-річний хлопчик із міста Гронінген через суд домігся права на вакцинацію від коронавірусу. Його батько забороняв це робити, але хлопець хотів відвідати свою бабусю, яка має останню стадію раку і помирає.

Про це пише BBC.

Суд ухвалив рішення, що вакцинація зменшить ризик можливої передачі інфекції від хлопчика до бабусі.

У Нідерландах дітям від 12 до 17 років дозволено вакцинуватися від коронавірусу, але у разі згоди обох батьків. Мати хлопчика надала дозвіл, але батько був категорично проти. Подружжя раніше розлучилося.

Суд вирішив, що інтереси хлопчика важливіші за піклування батька. У документах зазначається, що хлопчик подав до суду, тому що хотів якомога більше часу проводити з бабусею, яка перебуває «на останньому етапі життя».

Аргументи батька полягали в тому, що вакцини перебувають на стадії тестування і несуть небезпеку для репродуктивних органів хлопчика. Суд відхилив їх через те, що вони не мають жодного наукового обґрунтування.