Очільник лівійських повстанців Хафтар пішов з посади. Він візьме участь у виборах президента

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Лідер лівійських повстанців, головнокомандувач Лівійської національної армії генерал Халіфа Хафтар заявив, що йде з посади. Це він зробив для того, аби взяти участь у виборах президента Лівії.

Про це пише Al Jazeera.

Хафтар підкреслив, що призначив виконувача обов’язків на період передвиборчої кампанії, а в разі поразки повернеться на посаду головнокомандувача.

Вибори в Лівії заплановані на 24 грудня. Це один з найголовніших пунктів останнього плану мирного врегулювання у країні, в якій вже 10 років триває громадянська війна. «Лівійський форум національного діалогу» розробив план встановлення миру шляхом створення уряду національної єдності та проведення загальнонаціональних виборів президента і парламенту.

У чинному парламенті, який обрали у 2014 році, одразу розпочалися конфлікти. Він досі не ухвалив рішення про нові парламентські вибори, але спікер Агіла Салех призначив президентські вибори зі спірною поправкою, яка дозволить кандидатам балотуватися, не ризикуючи своїми попередніми посадами. Вона визначає, що чиновники на період кампанії можуть піти у відставку, але в разі поразки повернутися на свої посади.