Очільник лівійських повстанців Хафтар пішов з посади. Він візьме участь у виборах президента
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Tullio Puglia / Getty Images
Лідер лівійських повстанців, головнокомандувач Лівійської національної армії генерал Халіфа Хафтар заявив, що йде з посади. Це він зробив для того, аби взяти участь у виборах президента Лівії.
Про це пише Al Jazeera.
Хафтар підкреслив, що призначив виконувача обов’язків на період передвиборчої кампанії, а в разі поразки повернеться на посаду головнокомандувача.
Вибори в Лівії заплановані на 24 грудня. Це один з найголовніших пунктів останнього плану мирного врегулювання у країні, в якій вже 10 років триває громадянська війна. «Лівійський форум національного діалогу» розробив план встановлення миру шляхом створення уряду національної єдності та проведення загальнонаціональних виборів президента і парламенту.
У чинному парламенті, який обрали у 2014 році, одразу розпочалися конфлікти. Він досі не ухвалив рішення про нові парламентські вибори, але спікер Агіла Салех призначив президентські вибори зі спірною поправкою, яка дозволить кандидатам балотуватися, не ризикуючи своїми попередніми посадами. Вона визначає, що чиновники на період кампанії можуть піти у відставку, але в разі поразки повернутися на свої посади.
- На початку травня 2020 року в ООН опублікували доповідь, згідно з якою в Лівії воюють понад тисячу найманців російської «ПВК Вагнера». Про це раніше стверджував і президент Туреччини. Експерти ООН зʼясували, що більшість найманців «ПВК Вагнера» є громадянами Росії, Білорусі, Молдови, Сербії та України.
- У тому ж місяці в Лівії проурядові сили захопили справний російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» . Техніку захопили під час атаки на авіабазу «Аль Ватія», яку контролювали сили Лівійської національної армії (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара, на стороні якої виступає Росія.