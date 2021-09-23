Ексфорвард «Динамо» та збірної України Артем Мілевський оголосив про завершення кар’єри футболіста

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Кравс Євгеній / УНІАН

Український футболіст, колишній гравець «Динамо» та збірної Артем Мілевський оголосив про завершення кар’єри.

Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі.

Мілевський своє прощання з футболом оформив у вигляді листа у минуле 15-річному собі. У цьому листі він згадав про всі свої найбільші невдачі, які хотів би виправити.

«Коли старші хлопці будуть тягнути тебе в нічний клуб — відмовляйся, їдь додому, висипайся і думай тільки про футбол. Як би важко не було відмовити в такій ситуації. Нічне життя до тебе прийде після завершення карʼєри. Багато людей захочуть з тобою випити, використовувати тебе в своїх корисливих цілях — не ведись у жодному разі. Не розкидайся грошима. Не потрібно платити за все своє оточення — це мало хто оцінить», — зазначив футболіст.

Саме відео Мілевський зняв на території стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Артем Мілевський розпочав кар’єру ще в 2001 році, а вже через рік опинився в «Динамо» (Київ), в якому грав до 2013 року. За «Динамо» Мілевський забив 57 голів, він став найкращим бомбардиром УПЛ 2009/2010, а також посів друге місце на молодіжному Чемпіонаті Європи 2006 року.

За збірну України Мілевський виступав у 2006—2012 роках і забив 8 голів. Після «Динамо» він грав у Туреччині, Хорватії, Румунії, Росії, Білорусі та Угорщині. Останнім клубом Мілевського був закарпатський «Минай».