Під Києвом невідомі стріляли в авто першого помічника Зеленського Шефіра

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Соколовська Інна / УНІАН

У Київській області, неподалік столиці, у селі Лісники невідомі люди стріляли в авто першого помічника президента Сергія Шефіра. Наразі відомо, що поранений водій, в авто перебували дві людини.

Інформацію про це підтвердили «Бабелю» в Нацполіції, а згодом і в Міністерстві внутрішніх справ.

Стрілянина сталася близько 10-ї години ранку. Зловмисники випустили 10 куль. Сергій Шефір не постраждав, але його водія госпіталізували з трьома вогнепальними пораненнями до лікарні «Феофанія».

За словами глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, помічник Зеленського доволі часто сам їздив за кермом, тому зловмисники імовірно очікували, що й цього разу на місці водія буде Шефір.

«Десь 20 хвилин тому я розмовляв з Шефіром. Він їхав на роботу, зазвичай їздить сам за кермом, а 50% часу — з водієм. Водій отримав три вогнепальні поранення і госпіталізований. Сам Сергій цілий, все нормально — живий, здоровий. Поліція пересадила його в службовий екіпаж і відвезла в безпечне місце», — розповів Арахамія журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Наразі правоохоронці проводять спецоперацію «Сирена».

«Усіх, хто має інформацію про обставини замаху на життя, просимо повідомляти в поліцію на 102», — йдеться в повідомленні МВС.

Радник глави МВС Антон Геращенко додав, що стріляли з лісу з автоматичної зброї. У Київській області оголосили план «Перехоплення».

За даними джерел «Бабеля», Шефір не користувався послугами охорони. У машині були тільки він та його водій.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента.