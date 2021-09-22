Мінкультури пропонує не переносити вихідні через свята — про скасування 1 травня і 8 березня не йдеться

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Струмковський Володимир / УНІАН

В Україні Міністерство культури та інформаційної політики пропонує скасувати перенесення вихідних днів у звʼязку зі святами, а Міжнародний день боротьби за права жінок і День праці відзначати як міжнародні дні.

Тобто йдеться про скасування не самих свят, а практики додаткових вихідних. Отже, якщо 1 травня припадатиме на неділю, то понеділок, 2 травня, буде робочим днем.

Утім, перенесення вихідного дня Мінкультури пропонує залишити для деяких традиційних свят, а саме:

Нового року;

Різдва Христового за юліанським та григоріанським календарями (25 грудня та 7 січня);

Великодня;

Дня Святої Трійці.

Як повідомляється на сайті Мінкультури, відповідний проєкт закону «Про свята, памʼятні дати і скорботні дні» уже розроблений Українським інститутом національної памʼяті та винесений на громадське обговорення.

Документ визначає перелік свят, памʼятних дат і скорботних днів в Україні, які мають загальнодержавне значення, регулює порядок їх встановлення та особливості святкування.

Так, 12 свят пропонується визначити як державні: День соборності України (22 січня), День спротиву окупації Криму (26 лютого), День памʼяті та примирення (8 травня), День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня), День памʼяті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (14 травня), День Конституції (28 червня), День Державного Прапора України (23 серпня), День Незалежності України (24 серпня), День української державності (28 липня), День захисників України (14 жовтня), День української писемності та мови (9 листопада) і День гідності та свободи (21 листопада).

Також пропонується визначити 20 традиційних свят, серед яких Новий рік (1 січня), День матері (друга неділя травня), День батька (третя неділя червня) та основні релігійні свята пʼяти віросповідань.

Крім того, документ визначає 13 міжнародних днів, зокрема: Міжнародний день памʼяті жертв Голокосту (27 січня), Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня), Всесвітній день Землі (22 квітня), День праці (1 травня), Міжнародний день сімʼї (15 травня), Міжнародний день захисту дітей (1 червня), Всесвітній день довкілля (5 червня), Міжнародний день молоді (12 серпня), День памʼяті жертв комуністичного та нацистського тоталітарних режимів (23 серпня), Міжнародний день демократії (15 вересня), Міжнародний день людей похилого віку (1 жовтня), Міжнародний день толерантності (16 листопада) та Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня).

Серед семи скорботних днів є такі: День Героїв Небесної сотні (20 лютого), День памʼяті чорнобильської катастрофи (26 квітня), День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу (18 травня), День памʼяті загиблих захисників України (29 серпня), День памʼяті депортованих українців (друга неділя вересня), День памʼяті жертв комуністичних репресій (перша неділя листопада) і День памʼяті жертв Голодомору (четверта субота листопада).