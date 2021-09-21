ВООЗ: 99% летальних випадків, пов’язаних із коронавірусом, припадає на невакцинованих

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На невакцинованих проти коронавірусу припадає 99% госпіталізацій та летальних випадків від захворювання COVID-19 нового типу.

Про це заявила на брифінгу в Женеві офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Маргарет Харріс, передає агентство «Анадолу».

«[Серед тих, хто] потрапляє з коронавірусом до лікарні та, на жаль, помирає, переважна більшість — 99% — це невакциновані. Це велика трагедія», — сказала вона.

Окремо Харріс наголосила, що вакцини від COVID-19 були створені, щоб запобігти госпіталізації, важкому перебігу хвороби і смерті, і порекомендувала спиратися на інформацію про вакцинацію на сайтах ВООЗ і міністерств охорони здоровʼя.