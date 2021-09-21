У Байдена вважають, що Європі не вистачить газу на зиму

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Joseph / Flickr

В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.

Про це заявив старший радник президента США з енергетичної безпеки Амос Хохтшейн, пише Bloomberg.

Причиною цього вважають низькі запаси газу у європейських сховищах, аномально тепле літо 2021 року та скорочення поставок із Росії.

«Боюся, що якщо зима буде холоднішою, ніж зазвичай, в деяких частинах Європи не вистачить газу для опалення», — сказав він.

За його словами, деякі країни матимуть змогу закуповувати газ за завищеною ціною, тоді як інші будуть вимушені нормувати його витрати.

Також Хохштейн зазначив, що російські поставки газу «нез’ясовно менші, ніж зазвичай». Він вважає, що таким чином Росія прагне використати цю ситуацію на користь газопроводу «Північний потік — 2».