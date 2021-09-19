Колишній чемпіон світу з боксу Пакʼяо йде у президенти Філіппін. Чинний лідер країни в його партії

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Колишній чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пакʼяо буде балотуватися на посаду президента Філіппін. На вибори, які пройдуть у 2022 році, його висунула правляча «Філіппінська демократична партія — Сила народу» (ФДП-СН).

Про це пише ВВС.

Чинний президент країни Родріго Дутерте теж входить у ФДП-СН, очолювану з листопада цього року Пакʼяо. Згідно із законом, балотуватися на другий шестирічний термін Дутерте не може, однак частина партії запропонувала його кандидатуру на посаду віцепрезидента.

Однопартієць Пакʼяо Крістофер Го, який теж балотуватиметься на виборах, заявив, що не хоче бачити Дутерте на цій посаді. Через це до президентської гонки може приєднатися дочка лідера Філіппін Сара Дутерте-Карпіо.

42-річний Пакʼяо в політиці з 2016 року — він обіймає посаду сенатора. Раніше він критикував Дутерте за теплі відносини з Китаєм і вимагав боротися з корупцією.