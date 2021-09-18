У рамках космічної місії Spacebit космонавти доставлять на Місяць прапор України, надрукований на 3D-принтері

Новини

У 2022 році космічна місія британської компанії Spacebit доставить на Місяць прапор України з титану, надрукований на 3D-принтері. Під час виготовлення прапора використовували спеціальну технологію «зеленого» безвідходного виробництва.

Про це повідомив держконцерн «Укроборонпром».

ВАТ «Меридіан» імені Корольова, яке входить до складу «Укроборонпрому», долучилося до вітчизняної частини космічної місії на Місяць, яку реалізує британська компанія Spacebit у партнерстві з підприємствами з різних країн світу.

«Цей політ є першою місією на супутник Землі за участю України», — йдеться у повідомленні.

За словами директорки з розвитку «Меридіану» Ольги Руденко, на Місяць відправлять обладнання для дослідження ґрунту, випробування технології відбору зразків, збирання інформації про теплові властивості та магнітне поле тощо.

Спершу вантаж потрапить до великого кратера Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а згодом — до темної плями Oceanus Procellarum на поверхні небесного тіла.

Саме датчики, вироблені на українських підприємствах, збиратимуть інформацію про радіаційний фон, а спеціальна камера транслюватиме відеострім з поверхні. Отримані дані будуть доступні українським науковцям для розвитку космічних програм.