Криворізький ArcelorMittal оштрафували на 450 млн грн за шкоду екології. Комбінат оскаржить рішення в суді

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Twitter / ArcelorMittal Kryvyi Rih

Державна екологічна інспекція України нарахувала 456,7 мільйона гривень штрафу криворізькому комбінату «ArcelorMittal Кривий Ріг» за порушення екологічних норм.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Екоінспекція виявила на підприємстві незаконне розміщення шламу агломераційних цехів на одній із земельних ділянок, яка не призначена для видалення таких відходів. Територія не обладнана системою відведення стічних вод, по периметру відсутня система загороджувальних валів і інформація про гідроізоляцію дна місця зберігання шламів. Зазначено, що відходи містять важкі метали, які можуть забруднювати ґрунт і підземні води.

Держекоінспекція направила комбінату претензію на добровільне відшкодування збитків. У разі відмови екоінспекція звернеться до суду.

У «ArcelorMittal Кривий Ріг» заявили, що оскаржать штраф у суді.

Комбінат претензії вважає невиправданими, спекуляцією громадською думкою і тиском на бізнес. Комбінат вказує, що використовує шлами у виробництві, і уточнює, що «шламовий майданчик підприємства — це радянська спадщина, яка дісталася новому власникові в 2005 році при купівлі активу».

«Криворіжсталь» мала погоджену технологічну схему складування шламів на конкретній ділянці підприємства, і це не шкодило довкіллю», — заявили в пресслужбі підприємства.

«АМКР і зараз користується цією технологією, швидко переробляючи шлами, [...] не допускаючи надмірного накопичення відходів. На жаль, ситуація почала погіршуватися в цьому році, поки аглофабрика простоювала, а підприємство протягом пʼяти місяців очікувало дозволу на її роботу від держорганів [...] Свою правоту ми готові відстоювати в суді. Коли контролюючий орган зловживає довірою суспільства і ставить під загрозу інвестиційний клімат, він гальмує не тільки економічний розвиток країни, але і модернізацію виробництва, яка поліпшила б стан навколишнього середовища», — пояснюється в позиції меткомбінату.