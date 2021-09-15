На Фарерських островах вбили рекордну кількість дельфінів — 1 400. Мисливцям здалося, що їх 200

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Sea Shepherd / Twitter

На Фарерських островах в акваторії Північної Атлантики мисливці на катерах загнали зграю з 1 428 білобоких дельфінів у вузьку затоку і вбили їх. Голова Асоціації китобоїв заявив, що мисливцям спочатку здалося, що тварин було 200 особин, а зрозуміли справжній розмір зграї тільки тоді, коли почали їх вбивати.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався у неділю, 12 вересня. Катери загнали дельфінів на мілководдя на пляжі Скалаботнур і вбили ножами. Далі туші витягнули на берег і роздали місцевим жителям. Зазвичай мʼясо китів і дельфінів ділять між учасниками полювання, а решту віддають місцевим жителям. Але цього разу мʼяса виявилося так багато, що його почали пропонувати жителям інших територій, щоб не викидати.

Морський біолог з Фарерських островів Бʼярні Міккельсен заявив, що це була найбільша кількість дельфінів, коли-небудь убитих за один день на Фарерських островах. Попередній рекорд був 1 200 у 1940 році. Наступним за величиною уловом було 900 в 1879 році, 856 в 1873 році і 854 в 1938 році.

В інтервʼю BBC голова Асоціації китобоїв Фарерських островів Олавур Сюрдарберг визнав, що вбивства були надмірними: «Це була велика помилка. Коли зграю знайшли, за оцінками мисливців, в ній було всього 200 дельфінів». Сам він у полюванні участі не брав. Однак, за його словами, тільки коли почався процес вбивства, мисливці дізналися справжній розмір зграї. Водночас Сюрдарберг заявив, що улов був схвалений місцевою владою, і ніякі закони не були порушені.

Полювання на морських ссавців, в першу чергу на китів — традиція, яка практикується на Фарерських островах протягом сотень років. За даними уряду, в середньому щорічно виловлюється близько 600 лоцманських китів. Білих дельфінів виловлюють менше, наприклад, 35 у 2020 році і 10 у 2019 році. Для Фарерських островів це усталений спосіб добування їжі на природі і важлива частина культурної самобутності. Однак зоозахисники давно не погоджуються, вважаючи різанину дельфінів жорстокою і непотрібною.