Президента Чехії поклали до військового госпіталю

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Президента Чехії Мілоша Земана поклали до Центрального військового госпіталю в Празі.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Туди також приїхала його дружина Івана. Госпіталізація президента, за даними газети, може бути тривалою. Пресслужба закладу підтвердила факт госпіталізації чеського президента, але відмовилася розповісти про причини та тривалість його лікування.

Видання зазначає, що 76-річний Земан зізнавався, що страждає на невропатію ніг. Через цю хворобу він нещодавно перемістився в інвалідне крісло. Президент скаржиться на слабкий слух і знижений артеріальний тиск. При цьому раніше він спостерігався у лікарів з приводу діабету.

Також Novinky зазначає, що з минулого тижня у цьому госпіталі перебуває попередник Земана на посаді президента — Вацлав Клаус. Його госпіталізували через гіпертонічний криз.