У Парижі Тріумфальну арку обтягнули тканиною — жест данини художнику, який 60 років мріяв це зробити

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Arc de triomphe / Twitter

У Парижі Тріумфальну арку загорнули в білу тканину. Це данина нездійсненній мрії покійного художника Христо Явашева. Про це повідомляє BBC.

Втілювати мрію взявся племінник Явашева Володимир у співпраці з музеєм Помпіду та французькою владою. Проєкт називається «Тріумфальна арка. В обгортці». Офіційно загорнута арка буде відкрита з 18 вересня до 3 жовтня. Вартість проєкту — приблизно €14 мільйонів.

Ідея обтягнути арку тканиною належить американському художнику болгарського походження Христо Явашеву, який помер у 2020 році, і його покійній дружині і соратниці Жанні-Клод. Подружжя відоме тим, що обертало відомі памʼятки тканиною: наприклад, Рейхстаг у Берліні і Пон-Неф у Парижі. Їхнім проєктом мрії було загорнути у тканину Тріумфальну арку, ще у 1960-х подружжя розробило детальну інструкцію та креслення, однак реалізувати його не вдалось.

Христо Явашев народився у 1935 році. Перед переїздом до Франції він жив у Австрії та Швейцарії. Разом із дружиною Жанною-Клод вони створювали монументальні твори мистецтва, повʼязані з навколишнім середовищем. Дружина померла у 2009 році, Христо ж помер у травні 2020 року природною смертю у своєму будинку в Нью-Йорку.

Karel Julien Cole / Flickr

Тріумфальну арку побудував у 1800-х роках французький імператор Наполеон Бонапарт на знак памʼяті про солдатів, які загинули під час його військових кампаній.