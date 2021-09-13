У Німеччині почався тиждень загальнонаціональної вакцинації від коронавірусу

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У Німеччині в понеділок, 13 вересня, розпочався тиждень загальнонаціональної вакцинації. Будь-який житель країни може отримати щеплення від коронавірусу без попереднього запису.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вакцинуватись можна в численних спеціально створених пунктах під вивіскою HierWirdGeimpft («Тут прищеплюють»), а також у тимчасових пунктах, які працюють у торгових центрах, бібліотеках, трамвайних вагонах, мечетях та інших місцях.

Акція триватиме з 13 до 19 вересня, але її можуть продовжити. Канцлер Німеччини Ангела Меркель напередодні закликала німців, які ще не зробили щеплення, вакцинуватися протягом загальнонаціонального тижня вакцинації.

«Ще ніколи не було так просто отримати щеплення. Ніколи ще це не робилося так швидко», — зазначила вона.

Станом на 13 вересня в Німеччині повністю щеплені від коронавірусу 62% населення. Однак Deutsche Welle зазначає, що останнім часом у країні темпи вакцинації уповільнилися.