Збірна України з футболу з’явиться в новій FIFA 22

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Фото УНІАН

Збірна України з футболу вперше буде офіційно представлена в новому футбольному симуляторі FIFA 22 від EA Sports.

Про це пише пресслужба Української асоціації футболу.

«Хочу привітати прихильників електронного футболу нашої країни з тим, що популярний симулятор FIFA матиме національну збірну України. Також вітаю з цією подією Всеукраїнську асоціацію електронного футболу, яка протягом тривалого часу докладає багато зусиль для популяризації футболу та національної збірної України як у нашій державі, так і за її межами! УАФ та УАЕФ є надійними партнерами, і ми готові втілювати в життя нові спільні проєкти», — зазначив очільник УАФ Андрій Павелко.

Загалом у FIFA 22 будуть представлені понад 700 команд і 17 тисяч прототипів реальних футболістів.

Українські клуби з’явилися у FIFA не так давно: у 2014 році туди вперше додали донецький «Шахтар» і стадіон «Донбас Арена», а у 2019 році — київське «Динамо». Уже кілька років українські гравці просять додати у FIFA повну Українську прем’єр-лігу з футболу.