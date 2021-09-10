МОЗ: Іноземці та особи без громадянства можуть вакцинуватися в Україні від коронавірусу
- Автор:
- Олег Панфілович
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VCU Capital News Service / Flickr
Іноземці та особи без громадянства можуть вакцинуватися від коронавірусу в Україні на тих самих підставах, що й українці.
Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Право на безоплатне щеплення мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, та особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.
Вони можуть записатися на щеплення до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації онлайн або за їхніми контактними телефонами. Перелік і контакти центрів та пунктів можна знайти на сайті https://list.covid19.gov.ua/ або за номером 0 800 60 20 19.
Для іноземців та осіб без громадянства медичні послуги мають покриватись власним коштом, коштом добровільного медичного страхування чи з інших джерел, не заборонених законодавством. Сама вакцина від COVID-19 є безоплатною.
Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають в України, на підтвердження першого щеплення отримують довідку 063/о «Карта профілактичних щеплень».
Усі іноземці та особи без громадянства, яких щепили двома дозами протиковідної вакцини в Україні, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19. Вони можуть отримати його в лікаря, який проводив щеплення, або, якщо вони підписали декларацію з сімейним лікарем, то цей документ можна отримати в нього.
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