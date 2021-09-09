«Допоможе стати незалежними від Росії»: у Польщі хочуть видобувати газ в Україні

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Светлицький Сергій / УНІАН

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що польська сторона хоче допомогти Україні видобувати газ.

Про це він повідомив під час пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем.

За словами Моравецького, це допоможе Україні стати більш незалежною від Росії.

«Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами з видобутку газу на заході України, що дасть можливість ставати незалежними від Росії», — заявив він.

Польський прем’єр додав, що його країна підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, а також засуджує Росію за агресивні дії.