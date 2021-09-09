У Києві затримали злочинців, які тримали у трудовому рабстві 120 людей

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Прокуратура міста Києва / Facebook

У Києві затримали групу людей, які тримали у Дніпропетровській області 120 людей у трудовому рабстві. Людей у складних життєвих умовах вербували на вокзалах, а потом відправляли на агрофірму працювати з урожаєм.

Про це Київська міська прокуратура повідомила у четвер, 9 вересня.

Учасники групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси підшуковували людей, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання. Їм пропонували роботу, яка повʼязана з вирощуванням та збором сільськогосподарської продукції у Дніпропетровській області. Обіцяли зарплату від 3 до 4 тисяч гривень на місяць, а також безкоштовне житло та триразове харчування.

Коли завербовані погоджувались на цю пропозицію, їх на мікроавтобусах відвозили на територію агрофірми у Дніпропетровській області, де розселяли у напіврозвалених будинках із абсолютно відсутніми умовами для проживання. Щодня людей залучали до роботи на складах агрофірми, а також у сезон на полях для збору урожаю. Працювати змушували по 12 — 16 годин на добу. Обіцяні гроші вони не отримували, а весь їх «заробіток» обмежувався харчуванням сумнівної якості 2 — 3 рази на добу та алкоголем.

Прокуратура міста Києва / Facebook

На території будинків, де проживали робітники, за ними постійно наглядали бригадири, які контролювали підйом та направлення на роботу, обмежували їх у пересуванні після повернення з робіт, принижували і психологічно тиснули. Коли люди намагались втекти в бараків, їм погрожували силою, а інколи і застосовували її. Крім того, у них відібрали мобільні телефони та паспорта.

Робота з викриття цієї групи тривала кілька місяців. Правоохоронці провели 18 обшуків. Вилучили чернетки, гроші, банківські картки, телефони, ноутбуки, паспорта та інші речові докази. На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 людей, які наразі визволені. 17 з них вже звернулися до правоохоронців із заявами про злочини щодо них. Пʼятьох фігурантів схеми затримали, серед них вербувальники та бригадири.