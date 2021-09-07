«Для вас пандемія закінчена»: канцлер Австрії заявив, що для вакцинованих більше не буде жодних обмежень
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Канцлер Австрії Себастьян Курц повідомив, що для вакцинованих людей більше не буде жодних обмежень.
Про це він розповів в інтерв’ю ORF.
За його словами, завершення пандемії не означає те, що хвороба зникла. Учені прогнозують, що коронавірус буде серед людей ще кілька років. Однак нових локдаунів для вакцинованих людей в Австрії вводити не будуть.
Водночас для тих, хто не вакцинувався, COVID-обмеження продовжуватимуть діяти. Курц зазначив, що ті, хто не хоче вакцинуватися, все одно рано чи пізно захворіють попри зусилля уряду та обмеження.
Однак канцлер Австрії продовжує виступати проти обов’язкової вакцинації. Він також підтримує відкриття шкіл.
- Через новий спалах коронавірусу у трьох федеральних землях Австрії (Відень, Нижня Австрія та Бургенланд) у березні посилювали карантин, а з 7 квітня у непродовольчі магазини пускали тільки з негативним результатом тесту на коронавірус.