У Туреччині відбулася церемонія закладки нового корвета для військового флоту України

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Anadolu Agency

У Туреччині, в Стамбулі, пройшла церемонія закладки кіля першого корвета типу ADA для Військово-морських сил України.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

У церемонії взяла участь делегація Міноборони України на чолі з командувачем ВМС, контр-адміралом Олексієм Неїжпапою, який заявив, що для українського флоту це знакова подія.

Корвет будують з 28 квітня 2021 року, але за турецькими традиціями, тільки після побудови частини секцій і корпусу проводиться урочиста церемонія закладки кіля корабля.

За домовленостями, у 2022 році бойовий корабель буде переправлений в Україну для установки озброєння і доопрацювання, а вже в 2024 році він увійде до складу ВМС. Очікується, що цей корвет типу ADA приступить до виконання завдань не раніше ніж 2026 року — до цього його чекають випробування.

Як передає Naval Pages, корвет отримає американські протикорабельні ракети Harpoon, зенітно-ракетний комплекс малої дальності MBDA VL MICA, 76-мм артилерійську установку Leonardo Super Rapid, 35-мм зенітний комплекс Rheinmetall Millennium, 12,7-мм кулеметні установки Aselsan STAMP і 324-мм торпедні апарати з протичовновими торпедами MU90 Impact.