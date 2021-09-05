На горі Тетнульд у Грузії загинув ще один український альпініст
- Автор:
- Олег Панфілович
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У Грузії після сходження на гору Тетнульд загинув український альпініст Петро Борис. На початку липня там помер інший українець.
Про це у Facebook повідомила Національна скаутська організація «Пласт».
Повідомляється, що Борис був членом куреня «Сіроманці» й активним учасником пластових заходів та таборів.
«З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Трагічна подія сталася в Грузії. Невтомний мандрівник, друг Слоник, здійснив сходження на гору Тетнульд (з грузинської — Біла гора) в регіоні Верхня Сванетія, Грузія. Загинув після завершення сходження», — повідомили в організації. Рідні загиблого організовують перевезення тіла в Україну.
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