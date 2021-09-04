Літак Wizz Air здійснив аварійну посадку у Львові через проблеми з передньою стійкою шасі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Літак угорської авіакомпанії-лоукостера Wizz Air, що виконував рейс WZZ6715 з Ларнаки до Львова в суботу, відправив сигнал «тривога» через проблему з управлінням передньою стійкою шасі.
Під час аварійної посадки ніхто не постраждав, повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Львів».
«4 вересня 2021 року о 12:13 було отримано сигнал «тривога». Літак здійснив благополучну посадку о 12:39», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з пасажирами — 131 особа — усе гаразд.
- 15 червня в Польщі аварійно сів літак компанії Wizz Air. Рейс з Катовіце в Запоріжжя сів в аеропорту вильоту «Пижовіце» через технічну несправність шасі.