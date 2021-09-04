Літак Wizz Air здійснив аварійну посадку у Львові через проблеми з передньою стійкою шасі

Новини

Літак угорської авіакомпанії-лоукостера Wizz Air, що виконував рейс WZZ6715 з Ларнаки до Львова в суботу, відправив сигнал «тривога» через проблему з управлінням передньою стійкою шасі.

Під час аварійної посадки ніхто не постраждав, повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Львів».

«4 вересня 2021 року о 12:13 було отримано сигнал «тривога». Літак здійснив благополучну посадку о 12:39», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з пасажирами — 131 особа — усе гаразд.