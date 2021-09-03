В Україні стартував конкурс до Вищої ради правосуддя

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада оголосила про початок конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це повідомили в Апараті Верховної Ради.

«У зв’язку з поданням Комітету ВРУ з питань правової політики від 2 вересня 2021 року оголошується про проведення конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя та про початок прийому документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, документи від претендентів на посаду прийматимуть до 24-ї години 27 вересня (в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади) або до 18-ї години цього ж дня — у паперовій формі.

На посаду члена ВРП може бути обраний громадянин України, не молодший за 35 років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у галузі права не менше 15 років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності, а також критеріям професійної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Водночас громадянин не може бути обраний членом ВРП, якщо він на день обрання є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності; є обраним на виборну посаду в органі державної влади (крім судової) чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат; бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

Вища рада правосуддя — колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Лише ВРП має право на призначення або звільнення суддів, на винесення суддям різних покарань, на надання згоди на затримання судді тощо.

До складу ВРП входить 21 член, яких обирають з’їзд суддів (10 членів), президент (2), Верховна Рада (2), з’їзд адвокатів (2), конференція прокурорів (2), з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ (2). Також членом ВРП за посадою є голова Верховного суду.