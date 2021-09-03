На двох митницях викрили корупційні схеми з розмитнення вантажівок. Збиток — щонайменше 16 мільйонів гривень

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Nigel Tadyanehondo / Unsplash

На Волинській та Рівненській митницях правоохоронці викрили корупційні схеми з розмитнення вантажівок, які завдали збитки державі на мільйони гривень.

Про це повідомляють Державне бюро розслідувань і Служба безпеки, які проводили слідчі дії.

На Волинській митниці, за даними слідства, у 2017 і 2018 роках в митних деклараціях дільці занижували реальний вік автомобілів, що дозволяло зменшувати розмір ставки податку, а двоє колишніх інспекторів митниці «не помітили» цього, через що держава недоотримала понад мільйон гривень.

Двом колишнім інспекторам повідомили про підозру у службовій недбалості (ст. 367 КК).

У Рівненській області викрили схему посадових осіб митних постів «Рівне» і «Дубно», які у змові з підприємцями діяли за тією ж схемою — протягом 2018—2020 років на постах за заниженим коефіцієнтом акцизного збору розмитнили понад 300 вантажівок. Попередня сума збитків перевищує 15 мільйонів гривень.

Під час обшуків у рамках справи про зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК) у Поліській митниці вилучили оргтехніку і документацію з доказами.