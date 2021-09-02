«Я помилився». Джо Роган захворів на коронавірус після закликів до молоді не щепитися від COVID-19

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У США ведучий подкасту The Joe Rogan Experience, коментатор та популярний стендап-комік Джо Роган повідомив, що захворів на коронавірус.

ЗМІ швидко надали цій історії розголосу, оскільки у квітні 2021 року Джо в одному зі своїх подкастів сказав, що молодим людям не потрібно вакцинуватися, пише The New York Times.

Після цього він отримав шквал критики та звинувачення у стримуванні кампанії з вакцинації у США, оскільки має величезну аудиторію слухачів.

Пізніше Роган визнав, що міг помилятися і наголосив: «Я не антивакцинатор».

Уже на початку осені 54-річний Роган повідомив своїм 13,1 млн підписників в Instagram, що перервав шоу у Флориді, бо відчув втому, пригніченість та головний біль.

«Сердечна подяка сучасній медицині за те, що витягла мене з цього так швидко і легко», — наголосив ведучий.

Наразі не зрозуміло, чи був Роган вакцинований.