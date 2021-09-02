«Я помилився». Джо Роган захворів на коронавірус після закликів до молоді не щепитися від COVID-19
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
У США ведучий подкасту The Joe Rogan Experience, коментатор та популярний стендап-комік Джо Роган повідомив, що захворів на коронавірус.
ЗМІ швидко надали цій історії розголосу, оскільки у квітні 2021 року Джо в одному зі своїх подкастів сказав, що молодим людям не потрібно вакцинуватися, пише The New York Times.
Після цього він отримав шквал критики та звинувачення у стримуванні кампанії з вакцинації у США, оскільки має величезну аудиторію слухачів.
Пізніше Роган визнав, що міг помилятися і наголосив: «Я не антивакцинатор».
Уже на початку осені 54-річний Роган повідомив своїм 13,1 млн підписників в Instagram, що перервав шоу у Флориді, бо відчув втому, пригніченість та головний біль.
«Сердечна подяка сучасній медицині за те, що витягла мене з цього так швидко і легко», — наголосив ведучий.
Наразі не зрозуміло, чи був Роган вакцинований.
- Попри те, що у США вакцина доступна усім, кому виповнилося 12 років, темпи вакцинації порівняно невтішні — молодь відмовляється щепитися.
- Наразі майже 62% американців отримали хоча б одну дозу, хоча від початку пандемії у США зареєстрували майже 39,4 млн випадків COVID-19 та понад 642 тисячі смертей.