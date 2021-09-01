Папа Франциск спростував інформацію про свою можливу відставку

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Папа Римський Франциск не думає про відставку і живе «абсолютно нормальним життям» після перенесеної в липні операції.

Про це повідомляє Reuters.

В інтервʼю іспанській радіостанції COPE, 84-річний понтифік спростував повідомлення в італійській пресі про те, що він може піти у відставку. «Мені навіть не приходило таке на думку», — сказав він.

Папа впевнений, що візьме участь в конференції ООН зі зміни клімату (COP26) в Глазго в листопаді. В інтервʼю понтифік подякував лікарю у Ватикані за те, що він переконав його зробити операцію з видалення частини товстої кишки, а не продовжувати лікування антибіотиками й іншими ліками, як вважали за краще деякі лікарі.

«Він врятував мені життя. Тепер я можу їсти все, що не міг раніше... Я веду абсолютно нормальний спосіб життя», — сказав він, додавши, що йому видалили 33 сантиметри кишечника. Франциск також додав, що крім кліматичної конференції, має намір у вересні відвідати Угорщину і Словаччину, а пізніше — Кіпр, Грецію і Мальту.

Раніше італійська газета Libero повідомила, що у Ватикані «витає в повітрі конклав». У повідомленні стверджувалося, ніби Папа Франциск говорив про намір піти у відставку у звʼязку зі своїм 85-річчям в грудні.