У Києві викрили посадовця на хабарі. Він за мільйон обіцяв допомогти у передачі в оренду санаторію

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У Києві викрили одного із керівників структурного підрозділу профспілок України. Він вимагав хабар в 1 мільйон гривень за передачу в оренду санаторію, що знаходиться на території Дніпропетровської області.

Про це у вівторок, 31 серпня, повідомили Київська міська прокуратура та Міністерство внутрішніх справ.

Затримали заступника голови правління «Укрпрофоздоровниця». Під час слідства встановили, що він висунув вимогу на один мільйон гривень представнику приватного товариства. За цю суму обіцяв вирішити питання щодо укладання договору оренди санаторію з подальшим його викупом — наглядова рада мала б ухвалити потрібне позитивне рішення.

Чоловіка затримали у Києві 31 серпня, коли він отримував черговий транш у розмірі 300 тисяч гривень від представника комерційної структури. До цього він вже отримав 200 тисяч гривень.

Зараз слідчі встановлюють всіх інших причетних. Цьому фігуранту поки не повідомили про підозру та не обрали запобіжний захід.