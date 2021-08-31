Українські альпіністи потрапили під лавину на горі Казбек

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Троє українських альпіністів постраждали через сходження лавини на горі Казбек

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на управління Міністерства надзвичайних ситуацій Північної Осетії.

«Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Будуть залучати вертоліт Грузії», — йдеться в повідомленні. У пресслужбі зазначили, що МНС Північної Осетії скасувало заявку на відряджання вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії, і допомагати альпіністам буде їхня рятувальна служба.

Казбек розташований у східній частині Центрального Кавказу, на кордоні Росії й Грузії. Висота гори складає 5 033 метри.