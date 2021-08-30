ЄС знову заборонить вʼїзд із пʼяти країн
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
Рада ЄС ухвалила рішення викреслити п’ять країн із переліку тих, звідки рекомендовано дозволити в’їзд.
Про це пише пресслужба Ради ЄС.
Через зростання захворюваності на коронавірус і невідповідність критеріям ЄС з цього переліку викреслили:
- Ізраїль;
- США;
- Ліван;
- Чорногорію;
- Північну Македонію.
Також окремо вказано, що з переліку викреслили Косово. У ЄС Косово називають не країною, а «територіальною владою», оскільки не всі країни-члени Європейського Союзу визнають Косово незалежною державою.
Україна поки що залишається в цьому переліку. Загалом у списку наразі перебувають 18 країн.
- 14 липня Рада ЄС включила Україну до переліку держав, для громадян яких пропонують скасувати обмеження на подорожі. Ідеться про необовʼязкові мандрівки до Євросоюзу, наприклад туристичні, які були заборонені для громадян третіх держав під час пандемії.