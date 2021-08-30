ЄС знову заборонить вʼїзд із пʼяти країн

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Рада ЄС ухвалила рішення викреслити п’ять країн із переліку тих, звідки рекомендовано дозволити в’їзд.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Через зростання захворюваності на коронавірус і невідповідність критеріям ЄС з цього переліку викреслили:

Ізраїль;

США;

Ліван;

Чорногорію;

Північну Македонію.

Також окремо вказано, що з переліку викреслили Косово. У ЄС Косово називають не країною, а «територіальною владою», оскільки не всі країни-члени Європейського Союзу визнають Косово незалежною державою.

Україна поки що залишається в цьому переліку. Загалом у списку наразі перебувають 18 країн.