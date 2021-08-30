Поліція вважає, що під час резонансної ДТП Audi керував не нардеп Трухін. Матеріали провадження

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«Бабель»

Правоохоронці, які займаються розслідуванням резонансної ДТП за участі авто з нардепом «Слуги народу» Олександром Трухіним, вважають, що автомобілем Audi керував не він. Про це йдеться в матеріалах провадження, які є у розпорядженні «Бабеля».

Розслідування у кримінальному провадженні, яке розпочали після аварії 23 серпня, веде відділ злочинів у сфері транспорту Головного управління національної поліції (СУ ГУНП) в Києві.

У матеріалах провадження йдеться про те, що за кермом Audi A8 перебував Віктор Склема, а пасажирами були Олександр Трухін і Фахраддін Мухтаров. Автівка рухалася у бік столиці. Приблизно о 15:45 за кілометр від Харківської площі в Києві Audi врізалася спочатку у Ford Kuga, а потім у Daewoo Lanos.

Загалом під час аварії травми отримали шість людей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього раніше розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8.

Поліція вже вилучила Audi, зараз авто перебуває на території для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів у столиці. Автівку 24 серпня визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.