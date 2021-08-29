У Бразилії встановили статую Будди, яка вища за монумент Христа в Ріо
- Автор:
- Софія Телішевська
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У буддійському храмі в Бразилії встановили величезну статую Будди, яка за висотою на пʼять метрів перевищує відому статую Христа-Спасителя у місті Ріо-де-Жанейро.
Про це повідомляє видання Globo.
Нова статуя Будди розташована на півночі бразильського штату Еспіріту-Санту. Відкриття монумента відбулося у суботу, 28 серпня, а зведення завершилося ще у 2020 році.
Однак раніше не вдалось відкрити статую через обмеження, які наклала пандемія коронавірусу.
Як зазначається, подивитися на новий монумент кожні вихідні приїжджають близько чотирьох тисяч людей.
- У місті Лешань, у китайській провінції Сичуань, завершили реставрацію найбільшої в світі статуї Будди. Ремонт почали на початку жовтня 2018 року.