У Бразилії встановили статую Будди, яка вища за монумент Христа в Ріо

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У буддійському храмі в Бразилії встановили величезну статую Будди, яка за висотою на пʼять метрів перевищує відому статую Христа-Спасителя у місті Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє видання Globo.

Нова статуя Будди розташована на півночі бразильського штату Еспіріту-Санту. Відкриття монумента відбулося у суботу, 28 серпня, а зведення завершилося ще у 2020 році.

Однак раніше не вдалось відкрити статую через обмеження, які наклала пандемія коронавірусу.

Як зазначається, подивитися на новий монумент кожні вихідні приїжджають близько чотирьох тисяч людей.