Данія з вересня послабить карантин. В країні вакцинували 80% дорослого населення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Steven Shaffer / Unsplash
Уряд Данії з 10 вересня значно послабить карантинні обмеження на тлі вакцинації від коронавірусу 80% громадян старше 12 років. Міністр охорони здоровʼя Магнус Хойніке заявив, що ситуація із вірусом під контролем і його ризик знижений.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоровʼя Данії.
У Данії з липня введено цифровий COVID-паспорт, який слід було предʼявляти при необхідності. З 10 вересня частково відмінять обовʼязок надання цього паспорта для відвідування барів, нічних клубів і деяких заходів, таких як концерти.
Міністр зазначив, що ситуація буде під постійним моніторингом і уряд без коливань буде вводити обмеження, якщо пандемія знову «накриє» Данію.
- Станом на 27 серпня, в Данії добровільно повністю вакциновані понад 4,1 млн осіб (при населенні 5,8 млн), що становить 79% кількості громадян. Всього за час пандемії захворіли на COVID 342 тисячі, а померли понад 2,5 тисячі осіб.