Данія з вересня послабить карантин. В країні вакцинували 80% дорослого населення

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Уряд Данії з 10 вересня значно послабить карантинні обмеження на тлі вакцинації від коронавірусу 80% громадян старше 12 років. Міністр охорони здоровʼя Магнус Хойніке заявив, що ситуація із вірусом під контролем і його ризик знижений.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоровʼя Данії.

У Данії з липня введено цифровий COVID-паспорт, який слід було предʼявляти при необхідності. З 10 вересня частково відмінять обовʼязок надання цього паспорта для відвідування барів, нічних клубів і деяких заходів, таких як концерти.

Міністр зазначив, що ситуація буде під постійним моніторингом і уряд без коливань буде вводити обмеження, якщо пандемія знову «накриє» Данію.