Зеленський призначив експосла Ченцова представником України при ЄС та Євроатомі

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Президент України Володимир Зеленський призначив Всеволода Ченцова представником України при Європейському Союзі та Європейській спільноті з атомної енергії.

Відповідний указ №445/2021 глава держави підписав у середу. Документ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Шостого квітня Зеленський звільнив Ченцова з посади посла України в Нідерландах.

Дипломат народився 1974 році та після здобуття освіти у 1996 році почав карʼєру в МЗС. За кордоном він працював у посольствах України в Туреччині та Польщі, а також у представництві України при Європейському Союзі. Очолював департамент ЄС у МЗС України, а також був постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї.

Також президент звільнив Андрія Шевченка із посади посла України в Канаді. З чим пов’язане звільнення — в указі не вказано.