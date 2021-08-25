На Донбасі в День Незалежності загинув ще один військовий
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Степанов Анатолій / УНІАН
На Донбасі в День Незалежності загинув ще один військовий — старший сержант В’ячеслав Пітько.
Про це пише оперативно-тактичне угруповання «Схід» у своєму Facebook.
«Із сумом повідомляємо, що вчора, під час несення служби на взводному опорному пункті, від ворожої кулі загинув старший сержант В’ячеслав Павлович Пітько. Це непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів і побратимів», — йдеться в повідомленні.
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