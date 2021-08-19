Гравець «Шахтаря» Марлос оголосив про завершення виступів за збірну України

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Facebook / FC Shakhtar

Футболіст донецького «Шахтаря» Марлос вирішив завершити виступи за національну збірну України.

Про це повідомив офіційний сайт «Шахтаря».

«Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити. Мало хто знає, але у мене є певні фізичні проблеми і обмеження, повʼязані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б», — заявив гравець.

Марлос подякував президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку та ексголовному тренеру Андрію Шевченку за довіру і підтримку. «Дякую всім партнерам по команді: хлопці, ви стали для мене справжньою футбольною родиною, моїми друзями на полі і за його межами і залишитеся ними назавжди. І, звичайно, я вдячний всім уболівальникам збірної України», — додав футболіст.

Марлос народився і виріс в Бразилії. У 2011 році він перейшов до харківського «Металіста», звідки, через три роки — до «Шахтаря». Півзахисник дебютував за збірну України у 2017 році після отримання українського громадянства і з того часу зіграв за неї 26 матчів. У цих іграх гравець забив 1 гол і віддав 2 гольові передачі.