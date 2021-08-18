У Києві відкрили запис на вакцинацію препаратом Pfizer у ТРЦ Blockbuster Mall

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У Києві відкрили запис на вакцинацію препаратом Pfizer у торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall.

Усі охочі від 18 років можуть записатися на щеплення вакциною Comirnaty (Pfizer-BioNTech) на 23 та 24 серпня. Також у цьому пункті доступна вакцина CoronaVac (Sinovac) для всіх охочих з 18 до 22 серпня та з 25 до 29 серпня.

Записатися можна тут. Адреса ТРЦ: проспект Степана Бандери, 36.