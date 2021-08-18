У Києві відкрили запис на вакцинацію препаратом Pfizer у ТРЦ Blockbuster Mall
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Maja Hitij / Getty Images
У Києві відкрили запис на вакцинацію препаратом Pfizer у торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall.
Усі охочі від 18 років можуть записатися на щеплення вакциною Comirnaty (Pfizer-BioNTech) на 23 та 24 серпня. Також у цьому пункті доступна вакцина CoronaVac (Sinovac) для всіх охочих з 18 до 22 серпня та з 25 до 29 серпня.
Записатися можна тут. Адреса ТРЦ: проспект Степана Бандери, 36.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення роблять препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Moderna.
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