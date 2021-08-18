Синоптики оголосили штормове попередження: Негода йде до центральних, південних і східних областей

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Tobias Franz / Flickr

В Україні 19 серпня в центральних, південних і східних областях очікуються грози, подекуди град та шквали 15—20 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, також уночі в центрі та на півдні країни подекуди пройдуть значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Як пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, у четвер у більшості областей буде +22...+27 °С, уночі та вранці температура знизиться до +10...+16 °С.

Спека поки що утримається на сході, очікується +28...+32 °С, у Дніпрі з районами, на Полтавщині, Запоріжжі, Херсонщині — до +27...+29 °С.

У Києві на свято Яблучного спаса може затриматися хмарність, проте навряд чи в столиці дощитиме. Упродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +22...+24 °С.

Окрім цього, Діденко спрогнозувала, що в ніч проти 22 серпня в Києві можливий невеликий дощ, удень опадів не передбачається, +24 °С, ввечері +18...+20 °С.

23—24 серпня у столиці буде сонячно, +24...+26 °С, увечері +18...+20 °С.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, із заходу на територію України вже почне впливати антициклон Fridoline, тому в західній частині країни та Житомирській області завтра, 19 серпня, уже буде сухо, температура вночі +7...+12 °С, вдень +20...+25 °С.