Науковці обчислили число Пі до 62,8 трильйона знаків після коми та побили попередній рекорд розрахунків

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Вчені з Університету прикладних наук Граубюнден (Швейцарія) заявили про встановлення нового рекорду щодо обчислення числа Пі. Вони обчислили значення до 62,8 трильйона знаків після коми.

Про це повідомляє видання ScienceAlert.

За словами дослідників, для цього розрахунку їм знадобилося 108 днів і 9 годин — і це при тому, що для обчислення використовували суперкомп’ютер.

Попереднім рекордом обчислення було значення 50 трильйонів знаків після коми. Наразі вчені очікують на сертифікацію від представників Світової Книги рекордів Гіннеса, тому оприлюднили лише останні десять цифр свого нового обчислення — 7817924264.