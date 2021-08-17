На захід України прийшла негода: синоптики прогнозують грози, дощі з градом та шквальний вітер
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Brin Weins / Pixabay
До України вранці 17 серпня дістався холодний атмосферний фронт. Він спричинить у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15—20 м/с.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
За даними синоптиків, до Вінниччини фронт підійде ввечері, в області дощитиме протягом ночі, тож спеки у середу, 18 серпня, вже не буде.
Водночас у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології попередили, що сьогодні до кінця доби в регіоні можливі шквали і до 25—28 м/с (IІ рівень небезпечності, помаранчевий). Також очікуються грози, подекуди град, значний короткочасний дощ (I рівень небезпечності, жовтий).
- Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на серпень: температура вища за кліматичну норму, а кількість опадів не перевищуватиме середні показники.