У Дніпрі стався вибух у житловому будинку, двоє людей загинули

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У Дніпрі вранці неділі, 15 серпня, стався вибух на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта у Центральному районі. Про це повідомили поліція області та рятувальники.

Внаслідок події загинули чоловік (1980 року народження) та жінка (1961 рік), які на момент вибуху були в квартирі. За попередньою інформацією, у домі стався вибух газу.

У кухні горіли домашні речі та меблі.

На місті працюють слідчі та представники газової служби. За фактом вибуху відкрили два кримінальних провадження: службова недбалість та нещасний випадок.