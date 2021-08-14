Кабмін виплатить шахтарям 653 мільйони гривень заборгованої зарплатні

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Фото УНІАН

У понеділок, 16 серпня, Кабмін перерахує на зарплати шахтарям 653 мільйони гривень.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

«Ми добре знаємо про проблеми шахтарів, щодня на зв’язку і з профспілками, і з представниками місцевої влади, і з керівництвом шахт. Усі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші та що для цього робиться», — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Крім того, він закликав не використовувати результати планової та системної роботи з цьому напряму як можливість отримати політичні дивіденди.

«Питання перебуває на постійному контролі», — запевнив Галущенко.

Станом на 14 серпня Міненерго отримало усі погодження в уряді, і вже в понеділок Міністерство фінансів направить кошти для виплати заробітної плати.