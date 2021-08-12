Нове розташування, форми стрілок і транслітерація назв. З 1 листопада діятиме новий стандарт дорожніх знаків
- Автор:
- Олег Панфілович
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Alexas_Fotos / Pixabay
З 1 листопада в Україні набуде чинності новий державний стандарт знаків дорожнього руху.
Про це повідомляється на сторінці Укравтодора.
Його розробляв Державний дорожній науково-дослідний інститут спільно з організацією «Агенти змін». Стандарт передбачає компонування дорожніх знаків індивідуального проєктування за новим принципом; написання тексту з великої літери; нову форму стрілок, а для позначення центру населеного пункту та річки використовуватимуться символи європейського зразка.
Крім того, запроваджуються транслітерація назв населених пунктів; нове позначення діагональних пішохідних переходів і нова табличка для острівців безпеки; нові знаки і таблички до дорожніх знаків для розвитку велоінфраструктури. Також передбачений новий алгоритм розміщення знаків на одній опорі, щоб виключити їх неоднозначне трактування, і новий розділ про розміщення знаків на щитах і фонових щитах.