Київ почав приймати заявки на електронні перепустки у транспорт на випадок локдауну

Новини

Пресслужба КМДА

У Києві з вівторка, 10 серпня, запрацювала у тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантину.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Державні та приватні підприємства, установи та організації можуть заздалегідь оформити заявки. Працюватимуть картки трьох видів: транспортна картка нового зразка, старого зразка та картка Киянина.

«Передумов для запровадження суворого карантину сьогодні в Києві немає. Проте ми не хочемо, щоб третя хвиля застала столицю зненацька. Тому готуємось завчасно за всіма напрямами: медицина, освіта, інфраструктура. Врахувавши попередній досвід та побажання підприємців, ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн. Ними зможуть скористатися ті підприємства та організації, що забезпечують життєдіяльність міста», — повідомив перший заступник голови КМДА з питань самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Аби замовити перепустку, потрібно:

авторизуватись у системі за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис); керівник може додати до 10 довірених людей, що матимуть доступ до системи.

заповнити електронну форму заявки. Підприємствам потрібно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун. Для юридичних осіб необхідно вказати код ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), для фізичних осіб-підприємців — види діяльності відповідно до КВЕД.

Після цього треба чекати на відповідь, що надійде на електронну пошту. Якщо відповідь позитивна — ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки Київ Цифровий кожного працівника. Після отримання дозволу транспортна картка працівника активується автоматично. Транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані.

КМДА наголошує: аби запобігти фальсифікації, всіх працівників зі списку будуть перевіряти щодо працевлаштування у цій організації.