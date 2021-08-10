Tesla перенесла на наступний рік виробництво електрокарів Cybertruck
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Tesla
Компанія Tesla перенесла початок виробництва власних електрокарів Cybertruck на 2022 рік.
Про це пише Electrek.
Сам автомобіль презентували у 2019 році, а масове виробництво планували розпочати у 2021-му. У березні компанія зазначала, що отримала вже понад мільйон передзамовлень.
Раніше засновник компанії Ілон Маск зазначав, що Tesla зіткнулася з низкою проблем під час запуску Cybertruck у виробництво, зокрема через сталевий корпус автомобіля, який вимагає нових виробничих процесів.
На сайті Tesla вказано, що на 2022 рік перенесли виробництво усіх трьох конфігурацій Cybertruck.
- 22 листопада 2019 року Маск у Лос-Анджелесі презентував новий електропікап Cybertruck. Він здатний проїжджати на одному заряді до 805 км і розганятися до 96,6 км/год за 2,9 секунди.
- На сайті компанії доступне передзамовлення. Пікап продається у трьох версіях: одномоторний Cybertruck обійдеться в $39,9 тисячі, двомоторний — $49,9 тисячі, тримоторний — $69,9 тисячі. Усі версії мають повний привід.