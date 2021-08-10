Tesla перенесла на наступний рік виробництво електрокарів Cybertruck

Новини

Tesla

Компанія Tesla перенесла початок виробництва власних електрокарів Cybertruck на 2022 рік.

Про це пише Electrek.

Сам автомобіль презентували у 2019 році, а масове виробництво планували розпочати у 2021-му. У березні компанія зазначала, що отримала вже понад мільйон передзамовлень.

Раніше засновник компанії Ілон Маск зазначав, що Tesla зіткнулася з низкою проблем під час запуску Cybertruck у виробництво, зокрема через сталевий корпус автомобіля, який вимагає нових виробничих процесів.

На сайті Tesla вказано, що на 2022 рік перенесли виробництво усіх трьох конфігурацій Cybertruck.