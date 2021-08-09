Актора і викладача Карпенко-Карого звинуватили у домаганнях. Мінкульт обіцяє службове розслідування

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Народного артиста України, актора радянського фільму «В бій ідуть тільки старики» і викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Володимира Талашко звинуватили у сексуальних домаганнях.

Свідоцтва колишніх студенток зібрав сценарист Богдан Панкрухін, опублікувавши їх в Facebook.

Жінки розповіли, що Талашко намагався домагатися не тільки студенток, але і абітурієнток, які закінчили школу і прийшли поступати. Він просив дівчат «закусити губу», «підняти ноги», брав за талію, запрошував до себе додому і пропонував секс. Подібна поведінка спостерігалася більше 20 років.

Правдивість історій підтвердила ведуча на «Громадському радіо» Ірина Сампан і журналістка Яніна Соколова, яка додала, що «Талашко такий там не один».

Міністерство культури і інформаційної політики повідомило, що ініціює службове розслідування. «Закликаємо керівництво університету сприяти оперативної і всебічної перевірки всіх наведених випускницями фактів», — сказано в заяві відомства.

У коментарі Wonderzine в. о. ректора університету Галина Миленька заявила, що керівництво «тільки сьогодні ознайомилося з такою ситуацією».

«Зараз ми обговорюємо створення робочої комісії для з’ясування фактів, викладених у цьому пості. Можливо, на час проведення цього розслідування Талашка на певний час відсторонять від виконання обов’язків, якщо так вирішить ця комісія», — сказала вона, додавши, що сам Талашко всі звинувачення категорично заперечує.