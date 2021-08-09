У Німеччині федеральні землі повернуть уряду вакцини від коронавірусу через недостатній попит на них

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Німецькі землі повернуть федеральному уряду щонайменше 2,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу через недостатній попит на щеплення серед населення.

Про це повідомило видання Welt am Sonntag, посилаючись на інформацію від земельних урядів.

Так, уряди 14 земель наразі підраховують, яку кількість доз доведеться повернути.

Особливо сильно впав попит на препарат від AstraZeneca. Уряди земель Північний Рейн-Вестфалія та Мекленбург-Передня Померанія також можуть повернути препарати від Johnson & Johnson.

Тільки в найбільшій за населенням землі Північний Рейн-Вестфалія не використали 1,05 мільйона доз вакцин, серед яких — понад 922 тисячі виробництва AstraZeneca, 125 тисяч — від Johnson & Johnson.

Водночас повністю від коронавірусу вакцинувалися 54% населення Німеччини, а одну дозу вакцини отримали понад 62%. Такі дані наводить міністр охорони здоровʼя ФРН Єнс Шпан.

Надлишкові дози вакцин відправлять у збірні пункти федерального уряду та, імовірно, передадуть іншим країнам.