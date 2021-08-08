Президент «Барселони» заявив про перехід Мессі до французького «ПСЖ»
- Автор:
- Олег Панфілович
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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images
Президент «Барселони» Жоан Лапорта заявив, що ексфутболіст команди Ліонель Мессі продовжить карʼєру у французькому клубі «Парі Сен-Жермен».
Про це пише італійське видання TuttoMercatoWeb.
«Мессі перейде в «ПСЖ», я був би дуже радий, якби він залишився з нами, але це було неможливо. Я намагався з усіх сил», — сказав Лапорта під час вечері з президентами мадридського «Реала» Флорентіно Пересом і італійського «Ювентуса» Андреа Аньєллі.
Разом з тим, поки ані «ПСЖ», ані сам Мессі не підтвердили цю інформацію. ЗМІ також повідомляли про інтерес до зірки світового футболу з боку англійських «Манчестер Сіті» та «Челсі».
- 15 серпня стало відомо, що аргентинський футболіст і один з кращих гравців світу Ліонель Мессі офіційно пішов з «Барселони». Пізніше Лапорта пояснив це тим, що клуб через фінансові причини не може дозволити собі продовжити контракт із гравцем.
- Улітку 2020 року аргентинець вже хотів покинути клуб. Він послався на пункт в особистому контракті. Керівництво клубу вирішило, що футболіст не може піти безкоштовно, оскільки він повідомив про рішення, порушуючи пункт договору, термін дії якого нібито закінчився ще 30 травня. «Барселона» була готова відпустити гравця, але за рекордну суму — понад €222 мільйони.