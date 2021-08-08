Президент «Барселони» заявив про перехід Мессі до французького «ПСЖ»

Новини

David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images

Президент «Барселони» Жоан Лапорта заявив, що ексфутболіст команди Ліонель Мессі продовжить карʼєру у французькому клубі «Парі Сен-Жермен».

Про це пише італійське видання TuttoMercatoWeb.

«Мессі перейде в «ПСЖ», я був би дуже радий, якби він залишився з нами, але це було неможливо. Я намагався з усіх сил», — сказав Лапорта під час вечері з президентами мадридського «Реала» Флорентіно Пересом і італійського «Ювентуса» Андреа Аньєллі.

Разом з тим, поки ані «ПСЖ», ані сам Мессі не підтвердили цю інформацію. ЗМІ також повідомляли про інтерес до зірки світового футболу з боку англійських «Манчестер Сіті» та «Челсі».